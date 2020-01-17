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Премьерные показы фильма о "Золотом кольце Боспорского царства" пройдут в феврале

После премьеры его покажут в эфире федеральных телеканалов

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Премьерные показы фильма об уцелевших объектах античности на Кубани, в Крыму и Севастополе, а также в Ростовской области, вошедших в межрегиональный турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", пройдут в регионах - участниках турмаршрута и Москве во второй половине февраля, после чего фильм выйдет в эфир федеральных телеканалов. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Иван Чайка.

Творческая группа Краснодарского регионального отделения Русского географического общества в 2019 году начала съемки научно-популярного фильма об объектах межрегионального туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Для съемок фильма при поддержке руководителя медиасовета РГО и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова выделили медиагрант Русского географического общества.

"Фильм готовится к выходу на экраны, сейчас идет постпродакшн. Мы планируем во второй половине февраля провести премьерные показы. Хотим провести их во всех регионах - участниках турмаршрута, а также в Москве. После этого он выйдет в эфире федеральных телеканалов", - сказал Чайка.

Он пояснил, что выход фильма станет знаменательным событием, так как на юге России в 2020 году будут праздновать годовщину основания античного государства - 2,5 тыс. лет с момента его создания. "Ведется активное развитие межрегионального турмаршрута, в том числе объектов винного туризма. Новые площадки включаются в турмаршрут очень быстрыми темпами", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что, помимо творческой группы общества, в съемках фильма принимают участие телекомпания "Под знаком Пи" и продюсерский центр "Чайка". Работы над фильмом начались 8 сентября 2019 года в Геленджике, после съемочные группы посетили площадки турмаршрута в Новороссийске, Анапе, Тамани, на Крымском полуострове, завершился процесс работы над кинолентой в Ростовской области. Главным героем этого документального фильма стал известный российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. По мнению авторов идеи, съемки этого фильма помогут турмаршруту стать популярным во всей России и за рубежом.

О проекте

Новинкой 2019 года стал запуск межрегионального туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Он объединяет объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. В мае проект стал победителем международной премии "Хрустальный компас" в номинации "Признание общественности", набрав порядка 21 тыс. голосов, в ноябре удостоился международной премии Traveler`s Award 2019 от издания National Geographic, которая среди экспертов отрасли считается туристическим "Оскаром".

Теги
РоссияКраснодарский край
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