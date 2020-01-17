Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от купания на Крещение детям и пожилым людям

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует детям, пожилым людям, беременным женщинам, а также людям, имеющим ряд заболеваний, воздержаться от традиционного купания в проруби в Крещение. Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте ведомства.

"Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с заболеваниями мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными заболеваниями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что купание в ледяной воде может стать причиной появления судорог, образования тромбов и даже остановки сердца. Также в ведомстве сообщили, что ледяная вода способствует развитию бесплодия у женщин и простатита у мужчин.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, перед погружением в прорубь необходимо измерить давление и убедиться в том, что оно в норме. Также перед входом в холодную воду необходимо растереться сухим полотенцем, чтобы согреть кожу, побыть какое-то время на воздухе. Эксперты категорически не рекомендуют нырять в прорубь вперед головой по причине возможности возникновения спазмов сосудов головного мозга, в связи с чем есть риск потери сознания.