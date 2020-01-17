Геленджик на инвестфоруме в Сочи представит проект "космического кластера" с планетарием

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Администрация Геленджика планирует представить на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект кластера, который объединит планетарий, учебный класс и амфитеатр, орбитариум и детские аттракционы. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба администрации города.

"Это будет достаточно объемный проект. Его инвестиции - 700 млн рублей. Его хотят реализовать до 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

Под одной крышей расположатся звездный зал, вместительностью 116 человек, большой орбитариум - зал с моделями планет, детский скалодром, зеркальный лабиринт. Также в комплексе будет аттракцион-шаттл, учебный класс, зона интерактивных экспонатов, выставочные залы и большой амфитеатр.

"Поскольку планетарий рассчитан на детей, вся инфраструктура вспомогательная тоже будет рассчитана на детей", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, администрация города планирует представить на инвестфоруме проект винодельческого кластера "Марьина Роща", который предусматривает закладку виноградников площадью более 170 га. Проект рассчитан и на развитие винного туризма.

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Кубань представит на форуме проекты строительства аэропорта в Краснодаре и модернизации портов Темрюка, Тамани и Новороссийска.

Российский инвестиционный форум пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" с 12 по 14 февраля. В 2019 году власти Краснодарского края заключили на форуме соглашения на 298 млрд рублей, на 56 млрд больше, чем годом ранее.