Приморье в 2019 году посетили почти миллион иностранцев

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Количество посетивших Приморский край иностранцев в 2019 году выросло почти до миллиона человек, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"По итогам 2019 года количество иностранцев, посетивших Приморский край, снова показало положительную динамику - на этот раз регион принял более 941 тыс. зарубежных гостей. Прирост составил почти 21%. Из них с туристскими целями - 762 819 иностранцев, прирост составил 17%", - говорится в сообщении.

Наибольшую динамику показали страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Первое место, как и прежде, у Китая - за минувший год край посетили 456 тыс. человек, прирост составил 8 %. Второе место занимает Республика Корея - на территорию Приморья въехали 304 тыс. человек. На 70% вырос поток гостей из Японии, до 35 тыс. человек. Отмечается значительный рост турпотока из Индии, Индонезии, КНДР, США, Канады и Австралии.

Общее количество туристов в Приморье, по предварительным оценкам, в 2019 году превысило 5 млн человек. Как рассказал ТАСС заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков, на этот результат работала большая команда специалистов.

"Таких результатов удалось добиться за счет работы по различным направлениям. Одно из таких, например, хоть и довольно новый вид продвижения бренда территории, но уже зарекомендовавший себя как эффективный механизм работы по позиционированию региона за рубежом - ознакомительные туры. Только осенью прошлого года столицу Дальнего Востока посетили зарубежные тревел-блогеры в рамках проекта #TransSibChallenge, представители азиатских туроператоров, японские и южнокорейские СМИ. Еще одни гости Приморья - известные японские блогеры Бон и Пон", - рассказал Шестаков.

Продвигать Приморье начали и авиаперевозчики, которых власти привлекают в регион. Так, например, авиакомпания JAL, один из крупнейших перевозчиков Азии, разместила рекламу о своей новой маршрутной линии во Владивосток в метро. Улучшает узнаваемость края и постоянная активность приморских делегаций на туристических выставках за границей. А с 1 февраля текущего года в полиции Приморья появится новое туристическое подразделение, в обязанности подразделения войдет обеспечение безопасности гостей России и помощь туристам.