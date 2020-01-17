Решение о порядке получения медсправок для водителей могут огласить в феврале

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Решение о порядке проведения обязательного медицинского осмотра для автомобилистов и механизмы проверки водителей могут огласить в феврале текущего года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в кулуарах Ассамблеи "Здоровая Москва".

"Министр объявила - февраль, а как оно будет на самом деле, не знаю. Но то, что обследование водителей будет, это совершенно точно", - сказал он.

Отвечая на вопрос о механизмах и инструментах, которые будут действовать при проверке водителей, Брюн отметил, что они частично определены, но его просили это пока не озвучивать.

Новый порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств должен был вступить в силу с 22 ноября 2019 года, позже было принято решение отложить вступление в силу данного приказа.

Согласно новым правилам, для получения медицинской справки автомобилисты должны проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем. В случае вступления приказа в силу, стоимость справки психиатра-нарколога могла вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200-1000 рублей до 5-6 тыс. рублей. Предстоящие изменения в обязательном медицинском освидетельствовании спровоцировали в ноябре длинные очереди в наркодиспансеры в разных регионах.