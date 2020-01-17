В Шереметьево заработали первые курилки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Помещения для курения заработали в некоторых бизнес-залах аэропорта Шереметьево. Об этом журналистам сообщил в пятницу генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

"Заработали, в бизнес-залах", - сказал он, отвечая на вопрос, заработали ли уже курительные комнаты в аэропорту. Он не привел других подробностей, но отметил, что работающие курилки есть пока еще не во всех бизнес-залах.

Василенко также пообещал, что к летнему сезону аэропорт постарается восстановить работу курительных комнат в прежнем объеме, как до введения запрета. Ранее сообщалось, что в начале 2020 года в Шереметьево планируется открыть в общей сложности 14 курилок.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах. Запрет на курение в аэропортах действовал около шести лет. Пассажирам разрешалось курить только на расстоянии не менее 15 м от входа в здание аэровокзала.