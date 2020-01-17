ВШЭ ужесточит требования к студентам, которые занимаются политической деятельностью

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Высшая школа экономики намерена внести изменения во внутренние правила вуза, в рамках которых будут ужесточены требования к преподавателям и студентам, которые занимаются политической деятельностью. Поправки в правила внутреннего распорядка обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка, а также порядок поддержки студенческих инициатив будут рассмотрены на ближайшем Ученом совете НИУ ВШЭ, сообщается на сайте вуза.

"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.

Кроме того, студентов и сотрудников в случае их участия "в политической деятельности или иной деятельности, вызывающей существенные разногласия в обществе", обяжут принять меры по исключению аффилиации с университетом.

"В публичных выступлениях или публикациях в качестве работника Вышки сотрудники не должны выходить за рамки экспертной или аналитической позиции", - добавляется в сообщении.

Также ВШЭ намерена изменить принцип взаимодействия со студенческими СМИ и отказаться от их регистрации в качестве студенческих организаций.

"Наличие у ряда из них статуса студенческой организации ВШЭ создает коллизию: с одной стороны, де-юре студенческая организация является частью университета, и за ее деятельность НИУ ВШЭ несет всю полноту ответственности. С другой стороны, де-факто университет не влияет на редакционную политику студенческих изданий. Логичный выход в такой ситуации - отказ от регистрации любых студенческих СМИ в качестве студенческих организаций и переход на новые принципы взаимодействия с ними", - говорится в сообщении.