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Суд в Урюпинске утвердил мировое соглашение мэра и уволенного им редактора газеты

Уволенная в декабре прошлого года Ольга Шушлебина уже вернулась к работе

ВОЛГОГРАД, 17 января. /ТАСС/. Урюпинский городской суд в пятницу утвердил мировое соглашение между мэром города Юрием Хорошеньковым и уволенной им ранее главным редактором газеты "Урюпинская правда" Ольгой Шушлебиной, по которому она восстановлена на работе в прежней должности. Об этом сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

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"Согласно условиям мирового соглашения, утвержденного сегодня судом, Шушлебина восстановлена на прежней должности в прежних условиях. С 13 января 2020 года она уже приступила к исполнению своих обязанностей. Также Шублебиной выплачен средний заработок за время вынужденного прогула, между сторонами достигнуто соглашение относительно суммы компенсации морального вреда", - рассказала Вальковская.

Ранее "Российская газета" опубликовала материал о том, что глава администрации в середине декабря прошлого года уволил главного редактора "Урюпинской правды" за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. Шушлебиной подала в суд иск о восстановлении на работе.

Теги
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