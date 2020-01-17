Суд в Урюпинске утвердил мировое соглашение мэра и уволенного им редактора газеты

ВОЛГОГРАД, 17 января. /ТАСС/. Урюпинский городской суд в пятницу утвердил мировое соглашение между мэром города Юрием Хорошеньковым и уволенной им ранее главным редактором газеты "Урюпинская правда" Ольгой Шушлебиной, по которому она восстановлена на работе в прежней должности. Об этом сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Согласно условиям мирового соглашения, утвержденного сегодня судом, Шушлебина восстановлена на прежней должности в прежних условиях. С 13 января 2020 года она уже приступила к исполнению своих обязанностей. Также Шублебиной выплачен средний заработок за время вынужденного прогула, между сторонами достигнуто соглашение относительно суммы компенсации морального вреда", - рассказала Вальковская.

Ранее "Российская газета" опубликовала материал о том, что глава администрации в середине декабря прошлого года уволил главного редактора "Урюпинской правды" за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. Шушлебиной подала в суд иск о восстановлении на работе.