Ресторан Поля Бокюза во Франции лишили одной из трех звезд Michelin

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Ресторан Поля Бокюза (1926-2018) L’auberge du Pont de Collonges, расположенный недалеко от Лиона, лишили одной из трех звезд Michelin. Бокюз получил первую звезду в гиде Michelin в 1958 году, вторую - в 1961-м и третью - в 1965-м.

Как сообщила пресс-секретарь Michelin Элизабет Анселен, "еда в ресторане остается на прекрасном уровне, однако, по мнению экспертов гида, которые на протяжении 2019 года провели целый ряд проверок, ресторан более не достоин своей третьей звезды".

Некоторые гастрономические критики еще до смерти Бокюза утверждали, что его ресторан не заслуживает трех звезд. По их мнению, существенно не изменила ситуацию и проведенная "модернизация" заведения, когда был "осовременен" рецепт омара, одного из самых престижных блюд Бокюза. Не выправил ситуацию и капитальный ремонт заведения, которое откроется в ближайшее время.

Другие эксперты в свою очередь выступили в поддержку ресторана. "Это абсурдное и несправедливое решение", - заявил, выступая в эфире радиостанции France Info, телеведущий Перико Лагасс. "Эти люди из Michelin просто потеряли вкус и не понимают, что едят", - подчеркнул он. "Никогда еще блюда в этом ресторане не были столь прекрасными и изысканными, это кухня высочайшего уровня", - считает он.

Лагасс высказал при этом мнение, что гастрономический гид Michelin более не отражает подлинной ситуации в сфере французской кухни и громкие заявления его руководства о снятии звезд с того или иного престижного заведения направлены на то, чтобы привлечь внимание к самому рейтинговому справочнику.

"В вину ресторану Бокюза ставят то, что в его меню происходит мало изменений. Но если люди идут в Лувр, то для того, чтобы посмотреть на Джоконду. А если они идут в ресторан Бокюза - то именно для того, чтобы отведать блюда в том виде, в котором он их традиционно подавал", - подчеркнул лионский ресторатор Пьер Бастен в эфире телеканала Cnews.