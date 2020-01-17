Железную дорогу построят к терминалам В и С аэропорта Шереметьево к началу 2022 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Железную дорогу до Северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево планируется построить к началу 2022 года, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"ОАО "РЖД" построит железную дорогу до Северного терминального комплекса (СТК) аэропорта Шереметьево (терминалы В и С). Строительные работы уже развернуты и проходят в два этапа. В рамках первого этапа, который запланировано завершить в начале 2022 года, специалисты построят железнодорожную линию протяженностью 8 км с новой станцией Шереметьево-1, тремя приемоотправочными путями, двухпутным и однопутным участками и двумя эстакадами", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводятся в материале, на первом этапе будет построена ветка железной дороги, которая соединит между собой терминалы D, E, F и B, C. Это позволит организовать движение электропоездов между Северным и Южным терминальными комплексами.

В настоящее время развернуты работы по устройству земляного полотна, строительству первой эстакады (ее готовность составляет около 90%) и второй, на которой разместится пассажирский терминальный комплекс с двумя платформами, кассовыми и турникетными залами. Комплекс будет соединен с существующим надземным пешеходным переходом, связывающим терминал В с парковкой. Пассажирская инфраструктура будет отвечать современным требованиям комфорта и безопасности. Реализация первого этапа позволит запустить поезда-шаттлы из Южного терминального комплекса (ЮТК) в Северный с интервалом движения каждые 15 минут.

"Второй этап предусматривает соединение новой линии, связывающей СТК и ЮТК, с Савеловским направлением Московской железной дороги. Для этого потребуется продолжение строительства двухпутной соединительной линии от станции Шереметьево-1 до остановочного пункта Шереметьевская, а также строительство дополнительных двух главных путей на участке Москва - Лобня в рамках реализации проекта МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", - отмечается в сообщении.