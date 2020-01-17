Карлос Гон рассказал, что предновогодний период был хорош для побега из Японии

МАДРИД, 17 января. /ТАСС/. Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон рассказал, что решил бежать из Японии именно в конце года, поскольку в период новогодних праздников все расслабляются. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в пятницу интервью газете El Pais .

Гона спросили, почему он решил организовать побег именно в конце декабря. "Потому что это момент, когда люди расслабляются, уходят в отпуска, - объяснил экс-менеджер. - Это был хороший момент. Меня застали врасплох, когда арестовали, а я застал их врасплох, уехав".

У экс-менеджера поинтересовались, почему, по его мнению, в отношении него было начато расследование. "Потому что это было просто, - считает он. - Я иностранец и известный". "Нет уверенности в том, что [меня] будут судить в Ливане, - добавил Гон. - Но в Ливане, во Франции или в Бразилии есть законы, чтобы защитить себя".

"Тот факт, что в Японии 99,4% прокуроров выигрывают дела, означает, что 99,4% адвокатов проигрывают", - уточнил он. Экс-менеджер не считает, что его бегство в Ливан могло привести к проблемам в отношениях между Токио и Бейрутом. "Я являюсь частью этого сообщества, и, если мой опыт может быть полезен новому правительству [Ливана], я готов предоставить его на службу стране", - добавил он.