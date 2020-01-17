{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Карлос Гон рассказал, что предновогодний период был хорош для побега из Японии

Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi объяснил, что в период новогодних праздников все расслабляются

МАДРИД, 17 января. /ТАСС/. Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон рассказал, что решил бежать из Японии именно в конце года, поскольку в период новогодних праздников все расслабляются. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в пятницу интервью газете El Pais.

На эту тему
Карлос Гон заявил, что намерен восстановить свою репутацию

Гона спросили, почему он решил организовать побег именно в конце декабря. "Потому что это момент, когда люди расслабляются, уходят в отпуска, - объяснил экс-менеджер. - Это был хороший момент. Меня застали врасплох, когда арестовали, а я застал их врасплох, уехав".

У экс-менеджера поинтересовались, почему, по его мнению, в отношении него было начато расследование. "Потому что это было просто, - считает он. - Я иностранец и известный". "Нет уверенности в том, что [меня] будут судить в Ливане, - добавил Гон. - Но в Ливане, во Франции или в Бразилии есть законы, чтобы защитить себя".

"Тот факт, что в Японии 99,4% прокуроров выигрывают дела, означает, что 99,4% адвокатов проигрывают", - уточнил он. Экс-менеджер не считает, что его бегство в Ливан могло привести к проблемам в отношениях между Токио и Бейрутом. "Я являюсь частью этого сообщества, и, если мой опыт может быть полезен новому правительству [Ливана], я готов предоставить его на службу стране", - добавил он.

Теги
ЯпонияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
Реклама на ТАСС
Из Нальчика в Симферополь открыты прямые автобусные рейсы
Время в пути занимает около 15-16 часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС