Москалькова просит омбудсмена Греции оказать содействие в соблюдении прав Винника

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Греческой Республики Андреасу Поттакису с просьбой оказать содействие в деле надзора за соблюдением прав российского гражданина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году.

"Уважаемый господин Поттакис, обращаюсь к вам с настоятельной просьбой оказать содействие в деле надзора за соблюдением прав российского гражданина Александра Винника", - говорится в обращении Москальковой, распространенном в пятницу пресс-службой уполномоченного.

Она напомнила, что Винник содержится в учреждениях пенитенциарной системы Греции уже более 30 месяцев, что "ставит под серьезное сомнение" исполнение компетентными органами Греции положений Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство в разумный срок.

"По сообщениям средств массовой информации, в настоящий момент Александр Винник на протяжении 28 дней проводит голодовку, его право на ежедневную прогулку нарушается. Сообщается о проблемах с выполнением тюремными властями права заключенного на юридическую помощь в условиях изоляции. Как известно, жена Винника серьезно больна. При всех этих обстоятельствах психологическое и физическое состояние Винника критическое", - отмечает Москалькова.

В пресс-службе российского омбудсмена добавили, что уполномоченный "лично занимается этим вопросом, он находится на особом контроле в аппарате".