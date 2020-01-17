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Самарские приставы нашли разыскиваемую французской полицией шестилетнюю девочку

Они установили адрес проживания ребенка и матери

ТАСС, 17 января. Приставы Самарской области нашли шестилетнюю девочку, разыскиваемую французской полицией. Поиск осуществлялся по заявлению департамента Минпросвещения России, сообщается в пятницу на официальном сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"Шестилетнюю девочку, разыскиваемую французской полицией, судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску нашли в Самаре. Исполнительное производство об установлении местонахождения девочки окончено в связи с ее розыском", - сказано в сообщении.

Приставы установили адрес проживания ребенка и ее матери. Поиск проводился по заявлению департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ. В пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по области не смогли уточнить причину розыска несовершеннолетней.

Теги
РоссияСамарская область
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