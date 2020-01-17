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Из Нальчика в Симферополь открыты прямые автобусные рейсы

Время в пути занимает около 15-16 часов

НАЛЬЧИК, 17 января. /ТАСС/. Рейсовый автобусный маршрут соединил Нальчик (Кабардино-Балкария, КБР) и Симферополь, сообщили ТАСС в диспетчерской Нальчикского междугороднего автовокзала.

"Ежедневно микроавтобусы выходят в 12:05 из Нальчика и в 17:05 из Симферополя. Время в пути занимает около 15-16 часов", - рассказал собеседник агентства.

Стоимость одного билета для взрослого пассажира - 2501 рубль, до 12 лет - 50% от стоимости билета. На рейсе работают комфортабельные микроавтобусы "Фольксваген", "Мерседес" и "Форд" по 18 мест каждый.

На автовокзале пояснили, что рассчитывают на высокий спрос в летнее время года.

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