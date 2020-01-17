Барбара Брокколи исключила появление женщины в роли Джеймса Бонда

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Агент британской разведки Джеймс Бонд - это мужской персонаж, который не будет воплощать женщина. Об этом заявила продюсер бондианы Барбара Брокколи в интервью журналу Variety.

Брокколи опровергла очередную волну слухов о том, что после выхода на экраны в апреле фильма "Не время умирать" (No Time to Die) место актера Дэниэла Крэйга в роли агента 007 достанется женщине. "Он [Бонд] может быть любой расы, но он - мужчина", - подчеркнула продюсер. "Я считаю, что нам следует придумывать новые женские персонажи - личностей с сильным характером", - добавила она.

Брокколи призналась, что ее лично не воодушевляет идея поручить играть агента 007 женщине. "Я считаю, что сами по себе женщины гораздо интереснее, чем этот персонаж", - пояснила она. "Хорошо это или плохо, мы сохраняем этот образ", - подчеркнула продюсер, которая заведует франшизой со своим сводным братом Майклом Уилсоном.

Слова Брокколи объясняют аспекты, которые некоторые расценили как косвенный намек на появление женщины в роли Джеймса Бонда. Так, в 25-й ленте сериала "Не время умирать" исполнительница главной женской роли - чернокожая британская актриса Лашана Линч - сыграла не девушку супершпиона, а еще одного агента британской разведслужбы MI6. Также впервые за полвека к созданию сценария была привлечена женщина - создательница комедийного сериала "Дрянь" и сериала-триллера "Убивая Еву" Фиби Уоллер-Бридж. До нее это удалось лишь Джоанне Харвуд, которая была соавтором сценариев "Доктор Ноу" (1962) и "Из России с любовью" (1963).

Первый фильм о приключениях агента 007 под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн. Общие кассовые сборы киносерии превышают $10 млрд. Помимо Крэйга, агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.