Дань памяти Неизвестному Солдату отдали в Варшаве в 75-ю годовщину освобождения от фашизма

ВАРШАВА, 17 января. /ТАСС/. Памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от фашистских захватчиков, начались в пятницу в польской столице с возложения венков и цветов у Могилы Неизвестного Солдата в центре города, передает корреспондент ТАСС.

Церемония организована польскими ветеранскими организациями. Органы государственной власти в подготовке и проведении памятных торжеств не принимают участия уже несколько лет, ограничиваясь возложением скромного венка. Тем не менее поучаствовать в акции памяти к мемориалу пришли местные жители, школьники, общественники, ветераны, представители дипломатического корпуса России, Белоруссии, Армении и ряда других стран.

"Мы собрались здесь в 75-ю годовщину освобождения столицы от гитлеровского оккупанта, чтобы отдать дань памяти солдатам Красной армии и Первой армии Войска Польского, которые зимой 1945 года отдали жизнь за свободу жителей Варшавы. Наша моральная обязанность - помнить о героях тех дней и передавать ее потомкам", - подчеркнул в своей речи к собравшимся ведущий церемонии из Союза солдат Войска Польского. По его словам, Варшава в те дни была в руинах, была "огромной могилой" сотен тысяч ее жителей.

Собравшиеся ветераны призвали не политизировать историю и не фальсифицировать ее факты в политических целях. По их словам, это оскорбляет память всех погибших во Второй мировой войне.

Освобождение Варшавы было результатом наступления советских войск, начатого 13 января 1945 года на всем фронте от Балтики до Карпат. Ранним утром 17 января 1945 года Первая армия Войска Польского под командованием генерала Станислава Поплавского начала наступление на центральные районы города. Чтобы не попасть в кольцо между подходившей с севера и юга 61-й армии Белорусского фронта советских войск, фашисты были вынуждены отступать. Бои за польскую столицу шли всего несколько часов, а 17 января город был полностью очищен от захватчиков; к тому времени в руинах лежали почти 90% зданий Варшавы.

Могила Неизвестного Солдата на площади Пилсудского - главное место памяти польских солдат, у которого ежегодно проходят официальные праздничные мероприятия. Здесь круглосуточно горит Вечный огонь и несет службу почетный караул. На постаменте из черного гранита надпись: "Здесь покоится польский солдат, павший за Родину". В мемориальном комплексе размещены урны с землей с полей сражений Первой и Второй мировых войн.