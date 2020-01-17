Фонд ЖХК выделит КБР более 500 млн рублей для расселения аварийного жилья

НАЛЬЧИК, 17 января. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделит Кабардино-Балкарской Республике (КБР) более 500 млн рублей на досрочную реализацию программы по переселению из аварийного жилья до конца 2022 года. Об этом глава региона Казбек Коков сказал в пятницу журналистам.

"Нас поддержали в вопросе более быстрой реализации программы, по которой планировалось строительство 17 тыс. кв. метров и переселение свыше тысячи человек до 2025 года. Но сегодня более ускоренными темпами пойдем и реализуем за три года - до конца 2022 года. <...> Фонд пошел навстречу, одобрил, мы сейчас заключили соглашение и получим эти финансы в рамках трех лет <...> чуть более 500 млн рублей из Фонда, из республики - порядка 5 млн рублей", - сказал глава субъекта.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин подчеркнул, что прошлая программа переселения из аварийного жилья предусматривала софинансирование бюджетов двух уровней пополам. "Здесь сейчас личное решение президента РФ, он прекрасно понимает закредитованность субъектов, сложное положение, поэтому сейчас на 98% всю программу аварийного жилья финансирует федеральный бюджет (региональные бюджеты доплачивают лишь 2%)", - пояснил он.

Коков также подчеркнул, что поддержка Фонда содействия реформированию ЖКХ позволит региону войти в новую программу, по которой субъект также рассчитывает на поддержку Фонда.

В правительстве региона в декабре 2019 года сообщали, что целевые показатели программы на 2019 год по переселению из аварийного жилья выполнены.

Согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах из аварийных домов общей площадью более 9,5 млн кв. метров в новое жилье планируется переселить 530 тыс. человек. На эти цели предполагается направить более 507 млрд рублей, в том числе 431 млрд рублей из федерального бюджета, более 67 млрд рублей - из региональных бюджетов, свыше 7 млрд рублей - из внебюджетных источников.