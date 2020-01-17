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WSJ: гендиректора вручающей Grammy академии временно отстранили от должности

О причинах такого решения не сообщается

ТАСС, 17 января. Генеральный директор Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, присуждающей Grammy, Дебора Дуган была за 10 дней до вручения премии временно отстранена от исполнения обязанностей из-за поступившего заявления о ее проступке. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

Газета сообщает, что организация заявила о наличии "официального обвинения в совершении проступка [в адрес] старшего члена команды Национальной академии искусства и звукозаписи", а также о временном отстранении Деборы Дуган от исполнения обязанностей и ее отправлении в административный отпуск. О каком именно нарушении идет речь, не сообщается.

Совет директоров организации поручил двум независимым специалистам изучить поступившее заявление. Временно исполнять обязанности генерального директора будет председатель совета Харви Мэйсон - младший.

Дебора Дуган стала первой женщиной в должности руководителя академии грамзаписи.

62-я церемония вручения Grammy в 84 категориях состоится 26 января в Лос-Анджелесе. Она пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center и будет транслироваться телекомпанией CBS.

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