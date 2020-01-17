В России откроются 3,9 тыс. мест для крещенских купаний

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МЧС России обеспечит безопасность 3,9 тыс. мест, где будут проходить крещенские купания. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть.

Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть. Советы спасателей и моржей

"МЧС России контролирует безопасность 3,9 тыс. мест крещенских купаний. Для обеспечения безопасности людей на иорданях и майнах организовано дежурство свыше 15,6 тыс. спасателей, задействовано более 5 тыс. единиц техники. Перечень оборудованных мест крещенских купаний размещен на официальных сайтах территориальных органов МЧС и регионов", - сказали в пресс-службе.

Официально купания начнутся 18 января и продлятся до полуночи по местному времени. Все это время в оборудованных для купаний местах будут дежурить спасатели, полицейские и медики.