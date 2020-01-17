{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России откроются 3,9 тыс. мест для крещенских купаний

На иорданях и майнах будут дежурить более 15,6 тыс. спасателей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МЧС России обеспечит безопасность 3,9 тыс. мест, где будут проходить крещенские купания. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

На эту тему
Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть. Советы спасателей и моржей

"МЧС России контролирует безопасность 3,9 тыс. мест крещенских купаний. Для обеспечения безопасности людей на иорданях и майнах организовано дежурство свыше 15,6 тыс. спасателей, задействовано более 5 тыс. единиц техники. Перечень оборудованных мест крещенских купаний размещен на официальных сайтах территориальных органов МЧС и регионов", - сказали в пресс-службе.

Официально купания начнутся 18 января и продлятся до полуночи по местному времени. Все это время в оборудованных для купаний местах будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Польский ветеран: Варшава до прихода Красной армии жила в атмосфере зверств нацистов
17 января 1945 года Красная армия освободила Варшаву от оккупировавших ее в 1939 году гитлеровцев. О том, как польская столица выживала в годы войны и как восстанавливалась после, рассказал полковник Чеслав Левандовский, принимавший участие в Варшавском восстании и освобожденный красноармейцами во время "марша смерти" из концлагеря Штуттгоф
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС