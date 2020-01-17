Суд прекратил дело о банкротстве финансового управляющего брата Батуриной

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Калмыкии прекратил производство по иску вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной о банкротстве финансового управляющего ее брата Виктора Батурина Эренцена Манжеева, следует из картотеки арбитражных дел.

"Прекратить производство", - говорится в документах. В картотеке также отмечено поступление от Батуриной ходатайства об отказе от иска.

Батурина в ноябре подала в суд заявление о признании Манжеева банкротом. По данным суда, сумма исковых требований превышает 600 тыс. рублей.

Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков сообщил ТАСС, что компенсация была выплачена в полном объеме, и в пятницу суд "только технически удовлетворил ходатайство о прекращении дела о банкротстве Манжеева в связи с исполнением последним наших требований и полной выплате компенсации".

По его словам, финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора Эренцен Манжеев уже неоднократно в рамках процедуры банкротства Виктора Батурина подавал иски к Елене Батуриной.

"По итогам проигрыша своих необоснованных исков Эренцен Манжеев должен был выплатить Елене Батуриной компенсацию. Но в течение почти года он этого систематически не делал, в связи с чем адвокаты Елены Батуриной были вынуждены подать заявление о признании Эренцена Манжеева банкротом. Манжеев был вынужден выплатить наконец компенсацию", - добавил он.

История вопроса

Ранее Эренцен Манжеев, инициировавший розыск обвиняемой в клевете вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, сообщил ТАСС, что намерен взыскать с нее долг перед Виктором Батуриным в связи с приобретением 25% акций ЗАО "Интеко" "в интересах всех кредиторов, включая ФНС России, Россельхозбанк, компанию Саррио".

По словам Манжеева, пытаясь выяснить все обстоятельства, в результате которых Виктор Батурин утратил права на 25% акций ЗАО "Интеко", а Елена Батурина их приобрела, он установил, что Батурин не получил за эти акции оплату, что грубо нарушает интересы его кредиторов.

"Я был вынужден обратиться в различные суды, чтобы выяснить, на каком основании Елена Николаевна приобрела акции и почему она за них не заплатила. В рамках ряда споров суды отказали мне по формальным основаниям, но по существу спор об акциях не разрешили. Более того, суд установил, что нет никаких доказательств того, что Виктор Николаевич эти акции утратил, а Елена Николаевна приобрела. К слову, Елена Николаевна в одном из споров заявила, что Виктор Батурин эти акции ей "устно подарил", но кроме ее слов это ничем не подтвердилось", - пояснил Манжеев.

Дело о банкротстве Батурина

Виктор Батурин ранее заключил мировое соглашение с кредиторами, прекратив тем самым разбирательство в арбитражном суде в Калмыкии.

Согласно материалам дела, мировое соглашение заключено сразу с несколькими кредиторами, в том числе с компанией Sarrio Investmens Ltd (Кипр, долг составляет 3,248 млрд рублей), компанией "Портал-строй" (долг - 15,6 млн рублей), управлением Федеральной налоговой службы по Калмыкии (долг - 18,6 млн рублей), пензенским филиалом Россельхозбанка (долг - 10,3 млн рублей). Общая сумма долга перед кредиторами составляет порядка 3,3 млрд рублей.

Батурин ранее занимал пост в правительстве Калмыкии. В 2013 году приговором Гагаринского суда Москвы он был осужден на семь лет колонии, в том числе за мошенничество с векселями компании "Интеко". В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии освободил его из-под ареста, заменив наказание штрафом в размере 300 тыс. рублей.