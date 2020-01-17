Инновационную модель скорой представили на ассамблее "Здоровая Москва"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Самый современный реанимационный автомобиль, который в ближайшем будущем поступит на службу московской скорой помощи, представили в пятницу на ассамблее "Здоровая Москва". Оборудование в машине позволяет повысить качество оказания медицинской помощи больным с остановкой сердца, сообщает корреспондент ТАСС.

"В ближайшем будущем на службу московской скорой выйдут настоящие "супербригады", оснащенные оборудованием, которое есть далеко не в каждом стационаре. Это оборудование подразумевает применение специальной методики, при которой роль остановившегося человеческого сердца берет на себя специальный насос, прокачивающий кровь по всему организму, параллельно насыщая ее кислородом. Такая процедура называется ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация", - пояснил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

Одно из основных преимуществ такого автомобиля - это возможность запуска программы "Responce Unit" для повышения качества оказания медицинской помощи больным с остановкой сердца. Программа позволяет провести реанимацию даже в процессе доставки пациента в больницу, когда на месте запустить сердце невозможно.

По словам Плавунова, в скором времени город получит два автомобиля, укомплектованного данным оборудованием. Аналогов проекта нет нигде в мире, уточнил он.

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года в павильоне № 75 ВДНХ. Все желающие могут посетить лекции российских и зарубежных экспертов мирового уровня, пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских организаций Москвы. Главные темы ассамблеи - цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. В этом году впервые мероприятия ассамблеи открыты не только для практикующих специалистов, но и для всех желающих.