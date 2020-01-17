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Брелоки, магниты и подвески в виде сердец сделают из главной елки России

Сувениры планируют раздавать молодоженам во дворцах бракосочетания и ЗАГС Москвы, школьникам, которые будут активно участвовать в экологических акциях, а также ветеранам Великой Отечественной войны

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Магниты, брелоки и подвески в виде сердец изготовят из ствола главной елки России и подарят их ветеранам, молодоженам и школьникам. Об этом сообщил в пятницу ТАСС член Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Тимур Усманов, отметив, что в этом году тема любви к семье и природе стала главной.

"Проблема утилизации и переработки отходов - одна из основных экологических задач. И в данном случае с помощью кремлевской новогодней елки мы доносим до людей информацию о важности этих действий. В этом году мы выбрали тему любви: любви к семье, детям и, конечно же, природе. И из ствола главной ели страны изготовим сувениры в виде сердец: магниты, брелоки, подвески", - сказал собеседник агентства.

Усманов отметил, что планируется раздавать эти сувениры молодоженам во дворцах бракосочетания и ЗАГС Москвы, школьникам, которые будут активно участвовать в экологических акциях, а также ветеранам Великой Отечественной войны.

"Нам хочется, чтобы сувениры из ствола новогодней кремлевской ели напоминали людям, как важно в наше время любить и заботиться не только друг о друге, но и об окружающей нас природе", - отметил он.

Ранее сообщалось, что главная новогодняя елка России, украшавшая Соборную площадь с конца декабря, в пятницу покинула Кремль и отправилась на переработку, после которой из древесины планируют сделать сувенирную продукцию. Главная ель страны приехала в Кремль из Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Дереву было 90 лет, его высота составила 25 м.

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