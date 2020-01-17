Все лидеры стран ОДКБ приглашены на торжества в Москве 9 мая 2020 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и. о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Важнейшим направлением станет совместное празднование государствами - членами ОДКБ 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках ОДКБ выработан совместный план юбилейных мероприятий. Всех лидеров стран ОДКБ президент Владимир Путин пригласил участвовать в торжествах в Москве 9 мая 2020 года. По решению глав оборонных ведомств военные контингенты стран ОДКБ примут участие в параде Победы на Красной Площади", - отметили в министерстве.

В МИД РФ указали, что в период председательства России в ОДКБ будет продолжено совершенствование системы кризисного реагирования организации "в первую очередь за счет активизации деятельности Центра кризисного реагирования ОДКБ". "Одна из главных его задач - анализ и прогнозирование военно-политической обстановки с учетом возможности появления новых горячих точек вблизи границ ОДКБ", - указали в российском дипломатическом ведомстве.

Участие сербских военных

МИД России выразил надежду на то, что сербские военные примут участие в параде Победы 9 мая в Москве.

"Будем рады видеть президента [Сербии] А. Вучича на праздновании 75й годовщины Победы в Москве 9 мая. Рассчитываем на то, что в параде на Красной площади примет участие сербское подразделение", - отметили в министерстве.

Также во внешнеполитическом ведомстве поддержали планы Сербии провести масштабное шествие "Бессмертного полка" накануне Дня Победы.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии.

Торжественное заседание ГА ООН

Проведение отдельного торжественного пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного 75-летнему юбилею Победы во Второй мировой войне, ожидается ближе к 9 мая.

"В свете того, что нынешняя 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН совпадает с 75-летним юбилеем Победы во Второй мировой войне, по инициативе России совместно с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Китаем в повестку дня сессии был включен отдельный пункт "75-я годовщина окончания Второй мировой войны". Ближе к 9 мая 2020 года ожидается проведение отдельного торжественного пленарного заседания Генассамблеи ООН в рамках упомянутого пункта повестки дня", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что международное измерение имеет большое значение в комплексе общих усилий по подготовке к празднованию 75-летия Победы. "В юбилейных торжествах 9 мая 2020 года в Москве примут участие многочисленные зарубежные официальные делегации. Соответствующие приглашения от имени президента Российской Федерации направлены в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций. Ожидается прибытие в Москву почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран, - сообщили в российском дипведомстве. - Кроме того, в Москву будут приглашены делегации проживающих за рубежом ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Второй мировой войны, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции".

В дипведомстве указали, что против России "развязана откровенная и неприкрытая "историческая агрессия". "Делается это, несомненно, в политических и конъюнктурных целях - не только очернить современную Россию как продолжателя СССР, но и скрыть неприглядную роль собственных государств в попустительстве гитлеровскому режиму, оправдать безобразные выходки неонацистов, нечистоплотную борьбу с памятниками воинам-освободителям. А также продвинуть искаженное видение всей послевоенной системы международных отношений", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В дипведомстве подчеркнули, что в связи с этим особую важность приобретает работа России по сохранению исторической правды, в том числе путем продвижения соответствующих документов в международных организациях.

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