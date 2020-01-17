Депутат просит администрацию президента помочь проекту по увековечению памяти ветеранов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ("Единая Россия") направил заместителю руководителя администрации президента РФ Магомедсаламу Магомедову и начальнику управления президента РФ по общественным проектам Сергею Новикову официальные запросы, в которых просит поддержать интернет-проект по увековечиванию памяти ветеранов "Спасибозавсе.рф". Копия обращений есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас оказать содействие в реализации данного проекта", - говорится в документах. Интернет-платформа "Спасибозавсе.рф" создана в 2016 году "с целью профилактики искажения исторических фактов, сохранения исторической памяти, увековечивания памяти ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов, а также популяризации подвигов представителей гражданских профессий, героически проявивших себя при спасении человеческих жизней, ветеранов труда, работников образования и здравоохранения".

Проект представляет собой "публичную стену благодарности" в интернете. "Участниками размещаются видеоинтервью, фотографии и текстовые материалы об их героях, - пишет парламентарий. - Возможность сохранения авторства видеоматериала позволяет систематизировать исполненные и исполняемые аналогичные проекты, делая их доступными для широкой общественности России, СНГ и мира". Как подчеркивает депутат, исполнение данной работы не требует траты бюджетных средств.

"В своем послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости создания в России полного комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира", - сказал ТАСС Водолацкий, который является первым замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. По его мнению, "общественный интернет-проект "Спасибозавсе.рф" обладает необходимым функционалом и может стать как раз такой площадкой для создания полного архива этих документов". На базе этой платформы уже систематизировано около 6 тыс. фото- и видеоматериалов о Великой Отечественной войне, обратил внимание политик.

Водолацкий также занимает пост председателя комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, которая является партнером проекта. Среди других партнеров - ДОСААФ России, Фонд "Памяти 6-й роты", Юнармия, Фонд Героя России В. А. Шаманова и ряд общественных объединений и организаций.