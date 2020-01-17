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Чайка подчеркнул значимость работы СМИ для выявления нарушений закона

Он подчеркнул, что прокуратура ориентирована на открытый, прямой и честный разговор с представителями средств массовой информации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка отметил значимость работы средств массовой информации для выявления фактов нарушения закона. Об этом он заявил на встрече в Генеральной прокуратуре России, посвященной празднованию Дня российской печати.

Он подчеркнул, что "прокуратура ориентирована исключительно на открытый, прямой и предельно честный разговор с представителями средств массовой информации". "Для прокуроров это принципиально, поскольку нередко именно работа СМИ, в частности сигналы о бесчинствах должностных лиц, неисполнении социальных гарантий, давлении на предпринимателей, о фактах коррупции, становятся отправной точкой для того, чтобы органы прокуратуры оперативно подключились к проблеме", - отметил Чайка.

То, насколько взвешенно и профессионально журналисты доносят аудитории информацию о результатах прокурорской работы, уверен генпрокурор, серьезно сказывается на повышении доверия граждан к прокуратуре, на их восприятии России как правового государства. Чайка подчеркнул, что Генпрокуратура "работает над тем, чтобы сделать коммуникацию со СМИ не просто максимально прозрачной, но и предельно оперативной", отметив, в частности, работу интерактивного видеосервиса Генпрокуратуры "Эфир", где два раза в неделю журналисты имеют возможность в прямом эфире задать актуальные для них вопросы и получить ответы в режиме реального времени.

Генпрокурор поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником и вручил ряду журналистов ведомственные награды "за существенную помощь в укреплении законности и формировании правосознания граждан, объективное и всестороннее освещение результатов работы органов прокуратуры". Приказом Чайки также награждены победители ежегодного всероссийского конкурса на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры России.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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