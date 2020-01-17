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Дни чеченской культуры пройдут в ОАЭ 19-21 января

Планируется выступление государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо" и солистов филармонии им. А. Шахбулатова

ГРОЗНЫЙ, 17 января. /ТАСС/. Дни чеченской культуры пройдут с 19 по 21 января в городе Шарджа (ОАЭ). На них планируется выступление государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо", выставка изделий мастеров народных промыслов и мастер-классы, сообщил журналистам министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев.

"Торжественная церемония открытия Дней культуры Чеченской Республики в городе Шарджа состоится 19 января 2020 года праздничным концертом, где примут участие артисты государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо", которые представят свои лучшие номера, а также и солисты филармонии им. А. Шахбулатова. Концертная программа состоит из хореографических и вокальных номеров, продолжительностью до двух часов", - отметил Дааев.

По его словам, гости надолго запомнят яркую культурную программу региона.

"Будет организована выставка-экспозиция изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесел Чеченской Республики. На выставке будут представлены изделия из резьбы по дереву, работа с камнем и гипсом, ткацкое мастерство, производство национальных костюмов, кузнечное дело и др. Мастера расскажут гостям о своих работах и проведут мастер-классы для всех желающих", - рассказал глава ведомства.

Общий объем инвестиций ОАЭ в Чеченскую Республику превышает $350 млн. Инвесторы из этой страны участвуют в строительстве многофункционального комплекса "Ахмат тауэр" и самого крупного торгового центра на Северном Кавказе - "Грозный молл". В ближайшее время планируется завершить строительство международного университета в Грозном, рассчитанного на 5 тыс. студентов. Кроме того, с апреля 2018 года авиакомпания Air Arabia запустила прямой рейс из Шарджи в Грозный.

Теги
ОАЭРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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