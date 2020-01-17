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Теплая погода помешала оборудовать крещенские купели в регионах Северо-Запада России

АРХАНГЕЛЬСК, 17 января. /ТАСС/. Теплая погода и высокие уровни воды в водоемах не позволяют обустроить проруби для крещенского купания в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа или заставляют существенно сократить их количество. В Ненецком автономном округе иорданей не будет вообще, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

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"Крещенские купания [в регионе] отменили. Можно будет только набрать воды. Решение принято мэрией Нарьян-Мара по рекомендации спасательных служб", - сообщили в пресс-службе.

Высокая вода

Иордань в Нарьян-Маре обычно делают в заливе Качгортинская курья на Печоре. Лед на реке уже достаточно толстый, но очень рыхлый, и на льду высокий уровень воды - до полуметра. Как рассказала ТАСС начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Севгидромета Наталья Белихина, нетипичные условия для середины января на Печоре в районе Нарьян-Мара связаны с действием ветра. "Это ветры так называемых "нагонных" направлений, которые способствуют выходу воды на лед", - пояснила она.

В Новгородской области будет 13 мест для купания, в прошлом году было 18. "Уменьшение связано с высоким уровнем воды в водоемах Новгородской области: некоторые традиционные места крещенских купаний затоплены, а отсутствие льда не позволяет установить деревянные помосты, которые обычно использовали для погружения в воду. В Великом Новгороде в связи с высоким уровнем воды место для купания организовали на Кремлевском пляже, потому что там проверенные подходы", - сказал представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новгородской области.

Крещенская оттепель

В Вологодской области из-за теплой зимы и неокрепшего льда на водоемах в семи районах отказались от оборудования купелей. "Всего в этом году в области откроют 28 купелей и три источника для забора воды на Крещение Господне. В семи районах из соображений безопасности купелей не будет", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС. В прошлом году в области открывали 38 купелей и пять источников.

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В Республике Коми купелей будет на одну меньше, чем год назад - 40. Спасатели и сотрудники полиции ограничат выход людей на лед к купелям во избежание ЧП - будут пропускать по одному-два человека, рассказал ранее журналистам врио руководителя ГУ МЧС по региону Олег Нецкий. Администрация Сыктывкара оборудует в этом году купель в другом, более безопасном месте, где лед толще. В ночь на Крещение на юге и в центре Коми ожидается около нуля градусов.

В Архангельске из-за недостаточной толщины льда на Северной Двине в этом году иорданей не будет. В городе до сих пор нет ни одной ледовой переправы на острова, людей перевозят буксиры. "В настоящее время действует постановление администрации о запрете выхода на лед", - пояснил ТАСС заместитель главы Архангельска Николай Евменов. Всего в Архангельской области будет 23 купели, планировалась 31.

Без прорубей

В Петрозаводске желающих окунуться в иордань ждет сюрприз. Лед на Онежском озере так и не встал, поэтому верующие будут окунаться в наземную деревянную купель у речного вокзала, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС РФ по Карелии. Переносную конструкцию установят и в поселке Повенец Медвежьегорского района.

В Калининградской области организовано 19 мест для проведения крещенских купаний. Это временные купели вблизи православных храмов, озера, реки. "Льда на водоемах области нет, поэтому окунуться в прорубь у жителей региона не получится, - сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. - В 2019 году в купаниях приняли участие более 6 тыс. человек, в этом году, вероятно, людей будет не меньше".

Теги
РоссияАрхангельская областьВологодская областьКарелияКалининградская областьНовгородская областьНенецкий автономный округ
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