Теплая погода помешала оборудовать крещенские купели в регионах Северо-Запада России

АРХАНГЕЛЬСК, 17 января. /ТАСС/. Теплая погода и высокие уровни воды в водоемах не позволяют обустроить проруби для крещенского купания в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа или заставляют существенно сократить их количество. В Ненецком автономном округе иорданей не будет вообще, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Крещенские купания [в регионе] отменили. Можно будет только набрать воды. Решение принято мэрией Нарьян-Мара по рекомендации спасательных служб", - сообщили в пресс-службе.

Высокая вода

Иордань в Нарьян-Маре обычно делают в заливе Качгортинская курья на Печоре. Лед на реке уже достаточно толстый, но очень рыхлый, и на льду высокий уровень воды - до полуметра. Как рассказала ТАСС начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Севгидромета Наталья Белихина, нетипичные условия для середины января на Печоре в районе Нарьян-Мара связаны с действием ветра. "Это ветры так называемых "нагонных" направлений, которые способствуют выходу воды на лед", - пояснила она.

В Новгородской области будет 13 мест для купания, в прошлом году было 18. "Уменьшение связано с высоким уровнем воды в водоемах Новгородской области: некоторые традиционные места крещенских купаний затоплены, а отсутствие льда не позволяет установить деревянные помосты, которые обычно использовали для погружения в воду. В Великом Новгороде в связи с высоким уровнем воды место для купания организовали на Кремлевском пляже, потому что там проверенные подходы", - сказал представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новгородской области.

Крещенская оттепель

В Вологодской области из-за теплой зимы и неокрепшего льда на водоемах в семи районах отказались от оборудования купелей. "Всего в этом году в области откроют 28 купелей и три источника для забора воды на Крещение Господне. В семи районах из соображений безопасности купелей не будет", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС. В прошлом году в области открывали 38 купелей и пять источников.