Более 4 тыс. школьников из Калининграда побывали в регионах РФ по проекту "Мы - россияне"

КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. Почти 4,5 тыс. школьников из Калининградской области побывали в российских регионах в 2019 году по проекту "Мы - россияне", разработанному областными властями, сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

"В рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2020 года [проект "Мы - россияне"] в ушедшем году было организовано и проведено 47 экскурсионно-образовательных поездок для 4352 человек", - говорится в сообщении.

Школьники побывали, в частности, в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Великом Новгороде, Курске, Пскове, Рязани, посетили Петергоф, Сергиев-Посад, побывали на Дороге жизни, в Петропавловской крепости, Русском музее. Путешествия приурочили к 75-летию снятия блокады Ленинграда и к Году театра. В декабре юные калининградцы знакомились традициям празднования Нового года и Рождества от Петра I и до наших дней. В Санкт-Петербурге они посмотрели интерактивный спектакль, изготовили новогодние игрушки, побывали в Князе-Владимирском дворце.

Как сообщили ТАСС в областном агентстве по делам молодежи, в целом на поездки молодежи из области по стране направили 84,2 млн рублей. В 2020 году мероприятия посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект "Мы - россияне" реализуется с 2007 года. Он разработан Министерством образования области в 2006 году и поддержан правительством РФ. Миссия - приобщение детей и молодежи самого западного региона страны к российским культурным и историческим ценностям.

Владимир Путин поручил с 2020 года увеличить объем финансирования поездок калининградской молодежи по стране.