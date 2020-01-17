Западная и Южная Африка остались без интернета из-за сбоя на двух магистральных кабелях

ПРЕТОРИЯ, 17 января. /ТАСС/. Крупный сбой в обеспечении интернетом произошел в четверг в странах Западной Африки, от Ганы на севере до Южно-Африканской Республики на юге. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Авария, по ее данным, произошла на трансконтинентальном телекоммуникационном кабеле WACS (Западноафриканская кабельная система), который проложен из Великобритании по дну Атлантического океана к ЮАР и имеет протяженность в 14530 км. Серьезные трудности в работе интернета с раннего утра в четверг испытывают 10 стран: ЮАР, Намибия, Ангола, Демократическая Республика Конго (ДРК), Камерун, Нигерия, Того, Гана, Кот-д'Ивуар и Кабо-Верде.

Одновременно с WACS из строя вышел другой трансконтинентальный кабель SAT-3/WACS, соединяющий Испанию и Португалию с Западной и Южной Африкой. Крупнейший оператор ЮАР компания Telecom назвала одновременный выход из строя двух системно важных интернет-трасс "необычным событием".

Скорость интернета упала настолько, что люди в затронутых этими неполадками странах не могли им пользоваться в течение всего дня в четверг, отмечает SABC. Наряду с интернетом пострадала и мобильная связь, так в ряде стран не работал международный роуминг.

Технические службы передают, что нарушения в работе подводных кабелей произошли в двух точках: вблизи города Лимбе, в Камеруне, и около ангольской столицы Луанда. Проблема была осложнена тем, что на WACS из строя вышла система, позволяющая точно установить место на подводном кабеле, где возникли неполадки в прохождении сигнала. На починку неполадок в море вышли технические суда.

Связь континентов

Проложенный по дну Атлантического океана WACS был активирован в 2012 году. Кабель состоит из четырех оптоволоконных пар. Стоимость его прокладки составила $650 млн. Владельцем трассы является консорциум из 12 телекоммуникационных компаний.

SAT-3/WACS заработал в 2001 году и стал первым связующим магистральным подводным кабелем между Европой, Западной и Южной Африкой. В 2009 году на нем произошла крупная авария, приведшая к отключению интернета в Нигерии, Бенине, Того и Нигере. Сбой привел к сложностям во многочисленных сферах жизни крупнейшей экономики Африки - Нигерии. Особенно пострадал ее банковский сектор.

SAT-3/WACS является частью еще более крупной телекоммуникационной системой - SAT-3/WACS/SAFE, где SAFE обеспечивает прохождение сигнала интернета между Азией и Европой через Африку. Данный путь является альтернативным каналом интернет-трафика из Азии в Европу и обратно через Ближний Восток.

Подводные информационные трассы

На сегодняшний день в мире насчитывается 380 магистральных телекоммуникационных подводных кабелей, общая длина которых достигает 1,2 млн км. Они являются основными скоростными трассами современного интернета, обеспечивая более 98% глобального трафика. Остальное приходится на спутники.

Несмотря на кажущуюся повышенную надежность, кабели достаточно уязвимы. Когда в 2006 году произошло землетрясение магнитудой 7,1 вблизи побережья Тайваня, были повреждены 8 подводных телекоммуникационных магистралей. На их восстановление потребовался почти месяц.

В среднем в год происходят до 200 случаев повреждения подводных магистральных кабелей, в первую очередь рыболовецкими судами, хотя и военные корабли своими якорями время от времени их повреждают.