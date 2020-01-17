Супруга Жванецкого сообщила, что он находится на профилактическом лечении

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Писатель Михаил Жванецкий находится на профилактическом запланированном лечении. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщила его жена Наталья.

"У нас все хорошо, просто Михаил Михайлович лежит на профилактике запланированной, а сейчас мы сидим в ресторане, могу передать ему трубку", - сказала супруга. Сам Жванецкий сказал ТАСС, что чувствует себя нормально. "Мы сейчас сидим в ресторане. Нормально чувствую, для моего возраста нормально", - добавил он.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. Позже он стал писать монологи и миниатюры. Познакомился с Аркадием Райкиным, тот взял его в свой театр.

Жванецкий давно стал писателем, которого цитируют как классика. Единицей юмора называют "один Жван", а жанр, в котором выступает сатирик, именуют "Жванецким". По его произведениям, которые он также исполнял на телевидении, созданы многочисленные спектакли, изданы его книги. В частности, Жванецкий - автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других, а "Собрание сочинений", первоначально выпущенное в четырех томах, пополнилось дополнительным пятым томом.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Сатирик отмечен "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".