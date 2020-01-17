На фестивале под Липецком покажут народные игры, популярные в эпоху Петра I

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Раненбургская ярмарка" в Чаплыгине Липецкой области представят старинные народные игры с валенком, распространенные в эпоху основателя города - Петра I. Об этом рассказала ТАСС представитель организатора фестиваля Светлана Селезнева.

"В городском парке устроим "Петровские игрища": народные забавы, бои мешками, катания с горы на лопате, перекатывание бревен на скорость, а еще - реконструированные нами старинные игры с валенком, популярные в эпоху Петра I. Например, прыжки через валенок, привязанный к веревке на палке и раскрученный в кругу играющих. А еще броски валенка на дальность с точным попаданием в нарисованный круг, забег в валенках на руках и ногах, скачки на "лошадках" из валенка", - рассказала Селезнева.

Она уточнила, что фестиваль пройдет с 31 января по 5 февраля, на нем ожидают около 7 тыс. гостей. "Для гостей предложим бесплатную дегустацию любимых блюд Петра I, в том числе ячневой каши с поджаркой из сала и лука. Еще приготовим более 3 тыс. блинов, свыше 500 литров чая, наши традиционные пироги - курник и чиненок, драчены из пшенной каши, печеную свиную голову, пышки на сале и другие блюда", - добавила собеседница агентства.

Город Ораниенбург основан Петром I в 1702 году, в 1948 году получил название Чаплыгин, насчитывает 11 тыс. жителей. Знаменит фестивалем "Раненбургское застолье", который входит в пятерку лучших гастрономических фестивалей России наряду с "Вкусной Казанью", "Русской кашей" в Белгороде, "Праздником Огурца" в Суздале и "Сызранским помидором" в Самарской области. В прошлом году фестиваль "Раненбургское застолье" посетили около 22 тыс. человек, для их бесплатного угощения было приготовлено более 1 тыс. блюд.