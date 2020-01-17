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Посольство выразило недоумение актом вандализма в отношении памятника Пушкина в Минске

В российской дипмиссии рассчитывают, что правонарушители будут установлены

МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Российские дипломаты выразили недоумение актом вандализма в отношении памятника поэту Александру Пушкину в центре Минска. Соответствующую оценку дал в пятницу пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

"Поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение", - подчеркнул Маскалев.

Он добавил, что в российской дипмиссии рассчитывают, что правонарушители будут установлены. "Дипломаты внимательно отслеживают ситуацию с актом вандализма в отношении памятника А. С. Пушкину. Как подтвердили посольству в ГУВД Мингорисполкома, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и предпринимают меры по установлению лиц, причастных к инциденту", - отметил он.

В Минске неизвестные раскрасили красной краской памятник Александру Пушкину, установленный в сквере возле гостиницы "Беларусь". Белорусская милиция ищет вандалов. Памятник Пушкину в Минске установили 10 июля 1999 года со случаю 200-летия со дня рождения поэта. Такой подарок белорусской столице сделала мэрия Москвы.

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