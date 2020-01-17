Турпоток в Дагестане в 2019 году вырос на 20%

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Туристический поток в Дагестане по итогам прошлого года вырос на 20% и составил 850 тыс. человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Васильев на заседании комиссии Национального антитеррористического комитета (НАК) по Дагестану под руководством замдиректора ФСБ России - руководителя аппарата НАК Игоря Сироткина в Махачкале.

"Конечно, самое главное - это безопасность. У нас турпоток в республику в прошлом году увеличился на 20% и составил 850 тыс. человек. Растущий поток людей, которые поверили в безопасность, предполагает высокий уровень нашей ответственности и практической деятельности", - цитирует Васильева пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"За последний год пассажиропоток в махачкалинском аэропорту превысил 1,5 млн человек, то есть вырос на 16% - это самый высокий рост среди региональных аэропортов. Перевалка нефти через Махачкалинский морской торговый порт растет в разы - за два года в четыре раза. Это говорит о доверии, безопасности, создании более выгодных условий. Конкурентное преимущество создано благодаря наведению порядка, борьбе с коррупцией, злоупотреблениями и прочими нарушениями", - отметил руководитель Дагестана.

В августе министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов сообщал ТАСС, что по итогам 2019 года турпоток в республику вырастет почти на треть по сравнению с прошлым годом и превысит 850 тыс. человек. По словам Ибрагимова, росту турпотока способствует развитие местных турагентств и операторов, а также устойчивый рост безопасности в регионе.

В Дагестане сохраняется ежегодный рост турпотока. Так, в 2017 году республику посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс. человек.