В ГИБДД сообщили о первом автомобиле, на который нанесли дополнительную маркировку

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дополнительная маркировка автомобилей уже начала применяться после вступления в силу 1 января соответствующего постановления. Как сообщили ТАСС в ГИБДД, впервые эту процедуру провели на предприятии в подмосковной Балашихе с автомобилем, который ранее был похищен и возвращен владельцу.

"Указанная маркировка нанесена на автомобиль, который ранее был похищен и возвращен собственнику после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями вследствие противоправных действий третьих лиц. После возвращения владельцу с автомобилем были проведены необходимые технические экспертизы, после которых он был идентифицирован, было принято решение о нанесении на него дополнительной маркировки", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что организации, которым предоставлено право нанесения подобной маркировки, проявляют большой интерес к этой работе. "Многие из них в настоящее время завершают подготовительные мероприятия - закупают необходимое оборудование и организуют обучение соответствующих специалистов. Госавтоинспекция МВД России обращает внимание владельцев транспортных средств, которые намерены воспользоваться услугой по нанесению дополнительной маркировки, что, оценивая предложения организаций по оказанию таких услуг, следует убедиться в наличии у них соответствующих полномочий: проверить их в соответствующем реестре, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Минпромторга", - добавили в Госавтоинспекции.

О дополнительной маркировке

С 1 января 2020 года вступил силу порядок нанесения дополнительной маркировки на автомобили, у которых заржавели госномера.

Теперь дополнительная маркировка наносится, если невозможно прочитать заводские идентификационные номера из-за коррозии, ремонта, их подделки или уничтожения. После выявления такой проблемы автовладелец обращается в ГИБДД с заявлением, в котором указывается проблема, идентификационный номер и элементы машины: бирки, пломбы, печати. Нанесение дополнительной маркировки проводят органы по сертификации или аккредитованные испытательные лаборатории (центры), а также заводы - изготовители машин.

Маркировка наносится на не подвергающиеся демонтажу части машины и включает указание присвоенного изготовителем автомобиля идентификационного номера и буквенно-цифровой код организации, наносившей ее. После этого владельцу машины выдается свидетельство о дополнительной маркировке транспортного средства.

Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, дополнительная маркировка машин позволит идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения, что исключит необходимость повторных исследований.