Марафон на знание традиций и обычаев карачаевцев пройдет в КЧР

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Марафон горского этикета пройдет в городах и районах Карачаево-Черкесии. Студенты и старшеклассники будут отвечать на вопросы о карачаевских обычаях и традициях, рассказали журналистам в фонде Къарча.

"Фонд "Къарча" и организация "Самира" запускают Марафон горского этикета "Къарча", который стартует 30 января в городе Карачаевск <…>. Марафон пройдет в городах и районах республики и закончится республиканским конкурсом-олимпиадой, где лучшие знатоки карачаевских адетов смогут завоевать главный ценный приз", - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что в рамках марафона для участников будут организованы познавательные лекции на тему традиций и обычаев карачаевского народа. После каждого этапа пройдут тематические опросы, где призом станут сертификаты на покупку книг и денежные призы.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.