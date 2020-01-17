Родственники обвиняемого в шпионаже в РФ Уилана недовольны бездействием госсекретаря США

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Родственники обвиняемого в РФ в шпионаже гражданина США Пола Уилана недовольны бездействием госсекретаря США Майкла Помпео и возлагают надежды на нового посла США в России Джона Салливана. Об этом говорится в сообщении для СМИ, распространенном в пятницу братом задержанного Дэвидом.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Пол Уилан находится в СИЗО "Лефортово" уже 386 дней, - отметил он. - Несмотря на публичные обещания помощи и поддержки, мы ничего не слышали от госсекретаря США Майкла Помпео, молчит администрация президента Дональда Трампа. Более года назад Майкл Помпео заявлял, что будет добиваться освобождения Пола, если выдвинутые против него обвинения необоснованны. Он до сих пор не предпринял никаких действий".

По словам Дэвида Уилана, родственники обвиняемого возлагают надежды на нового посла США в России Джона Салливана. "Мы надеемся, что посол Салливан будет сразу же добиваться освобождения Пола", - говорится в сообщении.