Более 16 тыс. учителей Нижегородской области получат доплату за классное руководство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Более 16 тыс. преподавателей в Нижегородской области начнут получать надбавки к зарплате за классное руководство с 1 сентября 2020 года, сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В настоящее время для более 16 тыс. классных руководителей в Нижегородской области действует региональная надбавка в размере 2 тыс. рублей, на которую выделяется более 500 млн рублей из бюджета региона. По мнению Никитина, федеральная доплата станет "существенной поддержкой" классных руководителей региона, так как размер надбавки возрастет.

"С учетом действующей региональной доплаты каждый классный руководитель региона будет получать ежемесячную надбавку к зарплате в среднем 7 тыс. рублей", - уточнил Никитин.

Губернатор также добавил, что к 2022 году в Нижегородской области планируется создать более 14 тыс. новых мест дополнительного образования.

"В 2019 году в рамках национального проекта "Образование" в регионе открылись 46 "Точек роста", 5 "Кванториумов", Центр цифрового образования детей IТ-куб, Центр "Дом научной коллаборации", региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов "Вега". В рамках новых форм более 32 тыс. детей смогли получить дополнительное образование, - отметил Никитин.

В среду президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах необходимо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей из федерального бюджета, сохранив при этом все действующие региональные выплаты.