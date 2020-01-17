Причиной смерти подростка в одном из регионов России могло стать употребление снюса

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Правоохранители совместно с экспертами проверяют обстоятельства смерти несовершеннолетнего в одном из регионов РФ, предположительно, после употребления снюса или никотиносодержащих некурительных смесей. Об этом в пятницу ТАСС сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Ранее Брюн на ассамблее "Здоровая Москва" сообщил, что увеличение потребления никотиносодержащих смесей, конфет и других продуктов в России уже привело к появлению психозов у подростков и даже первой смерти.

"В настоящее время ведутся следственные и экспертные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств смерти несовершеннолетнего гражданина в одном из регионов Российской Федерации. В интересах расследования место, детали и обстоятельства произошедшего не раскрываются. Дополнительные комментарии будут озвучены позже", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Роспотребнадзор и МВД РФ провели уже около 150 тыс. проверок для пресечения распространения некурительной никотиносодержащей продукции. Кроме того, приостановлена деятельность пяти производителей никотиновых смесей. Более чем в 20 субъектах РФ региональными актами наложен запрет на оборот никотиновых смесей, еще в 15 регионах готовятся аналогичные меры.

Экспертное мнение

Некурительные никотиносодержащие смеси, в том числе снюсы, негативно влияют на детей и подростков, вызывая серьезную интоксикацию из-за высокого содержания в них никотина. Если у ребенка или подростка есть сердечно-сосудистое заболевание, употребление снюсов может привести к гибели, считает главный научный сотрудник Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко.

"Если мы с вами говорим о снюсе, то там очень высокая концентрация никотина, поэтому развивается очень часто острая интоксикация никотиновая у детей и подростков, причем с очень выраженными явлениями - интоксикация и отравление. Если состояние интоксикации наложилось на серьезную сердечно-сосудистую патологию, вполне можно допустить, что может быть летальный исход", - сказала она ТАСС.

Клименко добавила, что из-за высокой концентрации никотина и многих других веществ в этих смесях при длительном употреблении у людей развиваются заболевания, поражающие сердечно-сосудистую систему, а также болезни десен - стоматиты. Заведующая детским реабилитационным отделением Московского научно-практического центра (МНПЦ) наркологии Вероника Готлиб отметила, что их употребление сказывается на работоспособности людей и их эмоциональном состоянии.

"Они в основном влияют, как любой стимулятор, на познавательную сферу и эмоциональную: снижается работоспособность, появляется раздражительность, эмоциональная неустойчивость, мы можем предположить, по аналогии с обычными курильщиками, что должно форсироваться снижение памяти, запоминаемость. Главным образом, это выраженные вегетативные реакции, и они могут привести и к дыхательной недостаточности, и к сердечно-сосудистой недостаточности", - считает эксперт.

По ее мнению, содержащиеся в этих смесь соль и сода улучшают их всасываемость в организм через ротовую полость. "Соль, сода их [кровеносные сосуды] разъедают и делают более доступными. Всасываемость достаточно высокая, мы получаем те эффекты, которые человек испытывает: сосудистые эффекты, повышение артериального давления, тахикардия, ощущение жара", - добавила Готлиб.

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