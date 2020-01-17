Жителей Юга России на Крещение ждет умеренно теплая погода

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Умеренно теплая погода ожидает жителей регионов Южного федерального округа на Крещение, синоптики осадков не прогнозируют, кратковременные дожди ожидаются только на юге Краснодарского края. На Кубани тем, кто решил окунуться, казаки подарят памятные полотенца, в Крыму проведут молебен в честь хорошего курортного сезона, а в Астраханской области ограничат купание из-за потепления.

"Умеренно теплая погода ожидает жителей юга России на Крещение. Она выше средних многолетних значений, но не намного. Речь идет о 2-4 градусах - где-то больше, где-то меньше", - сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

19 января температура в дневные часы в Ростове-на-Дону прогнозируется в пределах плюс 3-5 градусов, в Краснодаре - до 7-8 градусов, в Сочи - до 8-10 градусов, в ночные часы похолодает до нуля - 3 градусов. В Крыму днем воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, в Астрахани - до 2 градусов.

Купание в Черном море и полотенце на память

С широким размахом организуют массовые купания на Кубани. "Участникам крещенских купаний казаки дарят памятные полотенца, а совсем юным жителям, решившим окунуться в купель, - сладкие подарки. Для обогрева разжигают на берегу большие костры", - поделились планами в пресс-службе Кубанского казачьего войска. После крещенского купания пройдут чаепития из кипящих самоваров, всех угостят домашней выпечкой.

Водосвятный молебен на нижней террасе центральной набережной Волгограда отслужит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

"Каждый год в этом главном молебне и Крестном ходе участвуют несколько тысяч волгоградцев. Учитывая, что крещенских морозов в этом году нет, температуру воздуха синоптики обещают около нуля градусов, думаю, что 19 января на Центральной набережной будет многолюдно, многие придут и приедут сюда целыми семьями", - сказал ТАСС пресс-секретарь Волгоградской епархии Сергей Иванов. Он уточнил, что вблизи крещенской купели на набережной Волги установят натопленные палатки, где можно будет переодеться и согреться после купания горячим чаем и выпечкой.

В Крыму службы пройдут в 53 храмах, здесь организуют 46 купелей. Большое число желающих окунуться ожидается в Ялте, где в воскресенье с 13:00 мск начнется крестный ход. Участники пройдут от собора Александра Невского по улице Морская до часовни в честь Собора Новомучеников и Исповедников Российских.

"Здесь возле часовни священнослужители проведут молебен о благополучном проведении предстоящего курортного сезона. На набережной Ялты, где можно будет совершить омовение в море, в небо выпустят белых голубей. А до начала праздничных мероприятий, с 10:00 до 14:00, в районе часовни проведут городской турнир спортсменов и любителей гиревого спорта "Экстрим на Крещение", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Ялты. Крестные ходы и крещенские купания в Крыму также пройдут в Алупке, Гаспре и Гурзуфе.

Святой источник и молебен с казаками

Особым местом притяжения гостей Адыгеи и жителей республики станет Святой источник целителя Пантелеимона в Свято-Михайло-Афонской Закубанской пустыни в горах, куда и в обычные дни съезжаются паломники. В монастыре после утренней литургии пройдет крестный ход до источника, на котором состоится освящение воды. В регионе много святых источников, которые будут открыты для крещенских купаний. Принять омовение можно будет и в большом бассейне Свято-Троицкого кафедрального собора в Майкопе, который устанавливается уже второй год.

Количество оборудованных для безопасного крещенского купания мест среди южных регионов сократится только в Астраханской области. В Астрахани из-за теплой зимы (19 января 2020 года должен стать самым теплым днем за последние несколько лет) и отсутствия льда на реках будут оборудованы четыре места для массового купания - по одному в каждом районе. "Еще от нескольких площадок пришлось отказаться в целях безопасности - идет подвижка льда по Волге, и купель может просто унести. Муниципальные власти обращаются к жителям с просьбой не проводить крещенские купания в несанкционированных местах, так как это может быть опасно для жизни", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Чтобы купель с принимающими купание не унесло по реке, на местах будут дежурить сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и представители районных администраций. В Ростовской области помогать чиновникам, медикам и силовикам будут казаки. "Безусловно, наверное, найдутся те, кто по традиции примет участие в крещенских омовениях, но прежде всего казаки соберутся на Божественную литургию в своих храмах", - сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы Всевеликого войска Донского.