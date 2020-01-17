Сотрудника приюта в Татарстане временно отстранили от обязанностей после жалоб воспитанниц

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Одного из работников социального приюта в Татарстане временно отстранили от исполнения своих обязанностей после появления видео, на котором воспитанники рассказывают о посягательствах на их половую неприкосновенность со стороны сотрудника учреждения. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник во властных структурах региона.

"Да. Речь идет о мужчине, на которого указывали девочки [на видеозаписи]", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, отстранен ли временно от работы сотрудник приюта.

16 января пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану сообщила о начале доследственной проверки по информации о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Ведомство проверяет достоверность изложенных в видеоролике сведений.

На размещенном в интернете видео, воспитанницы одного из социальных приютов Рыбно-Слободского муниципального района сообщили, что с августа 2019 года по 15 января 2020 года сотрудник приюта совершал в отношении четырех девочек 2006-2010 годов рождения действия сексуального характера. По данным источника в правоохранительных органах, возбуждено дело в отношении неустановленного лица.