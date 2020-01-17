В Калининграде остановили строительство онкоцентра после разрыва контракта с подрядчиком

КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. Работы по строительству онкологического центра в Калининграде приостановили после расторжения контракта с компанией "Артель", выступавшей генеральным подрядчиком проекта. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Работы [на строительстве онкоцентра] не ведутся. Идет подготовка к новым торгам по определению подрядчика", - сказал Лысков.

Контракт на строительство на 4,202 млрд рублей был заключен с подмосковной компанией "Артель" в октябре 2018 года. Планировалось, что объект сдадут в конце 2020 года. В декабре 2019 года контракт с подрядчиком был расторгнут по инициативе областных властей. Причиной стало отставание от графика строительства и недостаточно высокие темпы работ.

15 января комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняла решение о включении сведений о компании "Артель" в реестр недобросовестных поставщиков, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Согласно данным, содержащимся в документе, к 1 декабря 2019 года подрядчик должен был выполнить работ по строительству онкоцентра на 3,6 млрд рублей. Фактически обязательства исполнены на 621,3 млн рублей (14,8%) от объемов обязательств по этапам контракта согласно календарному графику.

Как сообщал после принятия решения о расторжении контракта с прежним подрядчиком губернатор области Антон Алиханов, регион рассчитывает заключить контракт на достройку объекта с новым исполнителем заказа в марте этого года. Срок ввода онкоцентра, по его словам, смещается на 2021 год.

Об онкоцентре и подрядчике

Онкоцентр состоит из пяти корпусов, которые возводятся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. После завершения строительства учреждение будет включать современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников, по предварительным оценкам, составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

Компания "Артель" зарегистрирована в городе Реутов Московской области. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Согласно данным, опубликованным на сайте компании, основана в 2003 году. Является участником строительного рынка Москвы и Московской области.