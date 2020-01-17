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Власти Москвы предупредили о запрете смены темы шествия в память о Маркелове и Бабуровой

Отмечается, что в случае нарушения порядка проведения публичных мероприятий правонарушители могут быть привлечены к ответственности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Москвы предупредили организаторов шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой о недопустимости изменения тематики мероприятия, проведение шествия согласовано на 19 января по Бульварному кольцу столицы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

"Органами власти города Москвы согласовано шествие 19 января 2020 года с участием до 500 человек по Бульварному кольцу от Новопушкинского сквера по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам с возложением цветов у д. 1, ул. Пречистенка. Цель мероприятия - почтить память убитых адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу муниципальный депутат Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский Юлия Галямина опубликовала в Twitter призыв выйти на марш против возможных изменений в Конституции РФ. Как подчеркнули в департаменте, вопросы обсуждения конституции и возможного внесения в нее изменений тематикой мероприятия не предусмотрены. "Обращаем внимание организаторов и участников мероприятия на необходимость придерживаться заявленной цели шествия. Напоминаем, что в случае нарушения порядка проведения публичных мероприятий правонарушители могут быть привлечены к ответственности, установленной законом", - заключил собеседник агентства.

В свою очередь один из организаторов мероприятия Павел Кудюкин также заявил ТАСС, что акция будет посвящена памяти Маркелова и Бабуровой. "Это ее (Галяминой) личное мнение. Цели акции четко обозначены в заявке. Это прост против ксенофобии, против ультраправых настроений, против преследования активистов. Про конституцию в заявке ни слова", - сказал Кудюкин.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы.

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