Павильон России на "Зеленой неделе" был закрыт на два часа из-за ввезенной из РФ свинины

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Организаторы агропромышленной выставки "Зеленая неделя" закрыли для посетителей на два часа павильон, где представлена российская продукция, из-за ввезенной из РФ свинины. Об этом говорится в опубликованном на сайте смотра сообщении.

Как отмечается, решение о частичном закрытии выставочного зала 2.2 комплекса "Мессе Берлин" было принято примерно в 14:00 (16:00 мск) по распоряжению ветеринарной службы столичного округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, "поскольку во время рутинной проверки была обнаружена нелегально ввезенная свинина - около 20 вареных колбас". В сообщении подчеркивается, что "ввоз свинины из России запрещен".

"Опасности для посетителей не было", - отметили организаторы выставки. "Таможенная служба проверила весь российский выставочный павильон", - указывается в сообщении. При этом была изъята определенная продукция на пяти стендах. Около 16:00 (18:00 мск) зал снова был открыт для посетителей.

Запрет на ввоз мясных продуктов из стран, не входящих в ЕС, связан с опасениями распространения таких заболеваний, как вирус африканской чумы свиней (АЧС).

Об участии России

Свою продукцию на "Зеленой неделе" демонстрируют 18 регионов России, среди которых Московская область, Татарстан, Ростовская область, Самарская область, Калининградская область, Ставропольский край, Краснодарский край, регионы Кавказа. Посетители выставки могут на каждом стенде попробовать или купить сельскохозяйственную и продовольственную продукцию - хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, овощи и фрукты, колбасы и сыры, масло, мед, вино, чай, пиво и другие продукты. Помимо регионов, на коллективном стенде свои товары представляют более 30 отечественных экспортеров. Кроме того, организована ресторанная зона, в которой запланировано проведение гастрономических мероприятий и дегустаций, а также импровизированный супермаркет, где посетители выставки смогут приобрести продукцию российских производителей. Работа экспозиции сопровождается большой концертной программой.

"Зеленая неделя" проходит в немецкой столице в 85-й раз, в ней участвуют более 1,8 тыс. экспонентов из 60 государств. Ежегодно на этот крупнейший в мире сельскохозяйственный форум съезжаются руководители профильных министерств, специалисты со всего мира. В прошлом году выставку посетило более 400 тыс. человек.