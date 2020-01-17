В ОНК подтвердили факт обращения в комиссию обвиняемого после избиения в суде Зеленограда

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Обвиняемый в краже Азамат Казанчев пожаловался в столичную Общественную наблюдательную комиссию на избиение полицейскими в помещении конвойной службы Зеленоградского суда Москвы. Об этом сообщила ТАСС член столичной ОНК Марина Литвинович.

"Ко мне обратился адвокат Казанчева и сообщил об этом инциденте. Мне передали фотографии, на которых видны гематомы и кровоподтеки на его лице. Я передам эту информацию в Комитет против пыток, а также напишу заявление в СК, чтобы он разобрался в этой ситуации",- сказала она.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что 23 декабря сотрудники конвойной службы избили в Зеленоградском суде Москвы обвиняемого в краже Азамата Казанчева. Его привезли в здание суда на заседание по продлению ему срока содержания под стражей, у него был с собой пакет с личными вещами, в котором был коврик для молитвы. По версии Baza, полицейские выбросили этот коврик, а когда Казанчев возмутился, он был избит.

Как следует из картотеки суда, Казанчев находится под стражей с декабря 2018 года, он обвинялся по статье 161 УК РФ ("Грабеж"), но в настоящее время Зеленоградский суд рассматривает его дело по нескольким эпизодам статьи 158 УК РФ ("Кража").

В пресс-службе Зеленоградского суда ТАСС не подтвердили факт избиения Казанчева, подчеркнув, что у сотрудников суда нет доступа в конвойное помещение.