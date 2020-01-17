В Мурманской области повысят зарплату учителям за счет возможностей регионального бюджета

ТАСС, 17 января. Власти Мурманской области располагают бюджетными возможностями для дополнительной поддержки школьных учителей, за счет региональных средств надбавки увеличат заслуженным учителям РФ области и за классное руководство, сообщается на сайте правительства региона в пятницу.

"Ряд директив, озвученных президентом в ходе Послания Федеральному Собранию РФ, может быть реализован с опережением. Наглядным примером губернатор назвал повышение зарплат педагогическим работникам школ и дошкольных учреждений региона", - говорится в сообщении.

Во время совещания с областным правительством по итогам послания президента губернатор Андрей Чибис отметил, что региону предстоит начать выполнять поставленные главой государства задачи уже сейчас из имеющихся собственных средств. Для этого властям необходимо внести изменения в стратегический план области "На севере жить", утвержденный в конце декабря 2019 года. Так, в сфере образования, согласно предложению руководителя региона, молодые специалисты теперь будут получать не менее 35 тыс. рублей в месяц. Значительно увеличатся надбавки за звания и дополнительную работу. Учителям, имеющим статус заслуженного педагога РФ, будут доплачивать 10 тыс. рублей в месяц, вместо 400 рублей, а за классное руководство к зарплате прибавят до 8 тыс. вместо 2,4 тыс. рублей.

"Наша задача - стимулировать молодых специалистов приходить в школы, быть прогрессивными, современными, являться носителями не только знаний, но и ценностей. Президент отметил это в послании", - цитирует Чибиса пресс-служба.

Дополнительно с 1 сентября 2020 года классные руководители начнут получать еще 5 тыс. рублей, но уже за счет федеральных средств.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о введении доплаты за классное руководство в школах с сохранением уже действующих мер поддержки.