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Шойгу высоко оценил роль прессы в жизни общества

И.о. министра обороны РФ направил приветствие участникам торжественной церемонии награждения журналистов в Москве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. И.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу отметил роль отечественной журналистики в жизни общества как проводника передовых идей и средства формирования нравственных ценностей.

"Российская журналистика всегда выступала проводником передовых идей, высоких нравственных ценностей, активно формировала в обществе уважительное отношение к отечественной истории", - говорится в приветствии Шойгу, которое было оглашено в пятницу на торжественной церемонии награждения журналистов в Москве.

От имени главы ведомства журналистов поздравили первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков. Приветственный адрес от имени главы военного ведомства Цаликов передал председателю Союза журналистов Москвы Павлу Гусеву.

Цаликов отметил, что деятельность военных журналистов неразрывно связана с Вооруженными силами России. По его словам, профессия журналиста - это призвание и образ жизни.

"Особо хочу отметить самоотверженный труд военных корреспондентов, тех, кто, следуя традициям военкоров Великой Отечественной войны, и зачастую с риском для жизни достойно выполняют свой журналистский долг", - сказал Цаликов.

Среди награжденных - главный редактор "Военно-исторического журнала" Игорь Чачух, ведущая программы "Между тем" на телеканале "Звезда" Наталия Метлина, корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, корреспондент телеканала "ТВ Центр" Алексей Платонов.

В рамках торжественной церемонии председатель Союза журналистов Москвы наградил главного редактора газеты "Красная звезда" Николая Ефимова за участие в военно-патриотическом воспитании и сохранении традиций Вооруженных сил страны.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияГусев, Павел Николаевич
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