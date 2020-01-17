СМИ: Walt Disney откажется от слова Fox в наименовании киностудии 20th Century Fox

ТАСС, 17 января. Американская компания The Walt Disney Company может избавиться от слова Fox в названии киностудии 20th Century Fox, а также ее дочерней кинокомпании Fox Searchlight Pictures. Они получат названия 20th Century Studios и Searchlight Pictures соответственно, сообщил в пятницу журнал Variety со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Отмечается, что Disney уже начала процесс переименования, изменив электронные адреса сотрудников Searchlight Pictures, а также интернет-адрес дочерней кинокомпании. Кроме того, на постере к новому фильму Downhill, начало проката которого намечено на январь 2020 года, указывается название кинокомпании уже без слова Fox - Searchlight Pictures. Журнал указывает, что такое изменение не коснется знаменитой заставки 20th Century Fox.

В то же время, указывает Variety, подобное переименование телестудий 20th Century Fox Television и Fox 21 Television Studios находится на стадии обсуждений.

В декабре 2017 года Disney заявила о готовности приобрести активы 21st Century Fox за $52,4 млрд, предложив выплатить эту сумму акциями. В июне прошлого года американский телекоммуникационный конгломерат Comcast сообщил, что готов заплатить больше - $65 млрд, причем не акциями, а наличными. Однако Disney вскоре обошла Comcast, увеличив свое предложение до $71,3 млрд, и в марте этого года сделка была официально закрыта.

Помимо прав на три известные кинофраншизы, Disney также купила кино- и телестудию 20th Century Fox, ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, и долю в стриминговом сервисе Hulu.