Площадками для воркаута в Дагестане оснастили более 170 школ вместо 120 запланированных

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Площадками для воркаута в Дагестане по итогам прошлого года оснастили 176 школ республики вместо запланированных 120. Это удалось благодаря экономии средств на торгах, сообщается в пятницу на сайте министерства образования и науки региона.

"Воркаут площадки устанавливаются в школах Дагестана в рамках проекта "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом" госпрограммы "Развитие образования". В 2019 году благодаря сложившейся в ходе проведения электронных аукционов экономии Минобрнауки Дагестана вместо запланированных 120 воркаутов удалось закупить 176", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с каждым годом площадки для воркаута становятся все более популярными у дагестанских школьников. Многие ребята посещают их не только в рамках уроков физкультуры, но и в свободное от занятий время.

Помимо этого, ведомством профинансированы капитальный ремонт и реконструкция спортивных залов 17 школ вместо запланированных 10. "В общей сложности в 2019 году проект охватил 193 общеобразовательные организации (для сравнения, в 2018 году было охвачено 174 школы)", - сообщается в тексте.

В этом году, по данным министерства, тренажерами для уличной гимнастики планируется оснастить 110 школ, спортивные залы отремонтируют в 10 образовательных учреждениях региона.

Проект по установке в школах площадок для воркаута реализуется министерством образования и науки Дагестана с 2015 года. На сегодня площадки для уличной гимнастики установлены в более 750 общеобразовательных организациях республики.