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В Москве прошел салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы

Военнослужащие запустили в небо над столицей 50 видов фейерверков, среди которых "Светлана", "Рубин", "Слава", "Вега" и другие
Салют в Москве в честь 75-летия освобождения Варшавы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Около 3 тыс. фейерверков запустили в небо над Москвой в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, распространенном в пятницу.

"Запуск около 3 тыс. праздничных фейерверков был произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "Камаз", - говорится в сообщении.

Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина запускали 50 видов фейерверочных изделий, среди которых "Светлана", "Рубин", "Слава", "Вега" и другие.

Звуковое сопровождение обеспечили 24 залпа пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Салют в честь освобождения Варшавы стал первым в 2020 году праздничным артиллерийским салютом.

Варшавско-Познанская наступательная операция началась утром 14 января 1945 года. Войска Белорусского фронта перешли в атаку и за первый день продвинулись на 12 км. 15 января армия вышла к реке Пилица и освободила Радом.

16 января советские войска форсировали Вислу к северу от Варшавы. В ходе прорыва танковой армии, совершившей бросок на 80 км с выходом в район Сохачева, варшавская группировка вермахта была отрезана от путей отхода. 16 января к советским войскам присоединились польские части, которые пошли в атаку через Вислу. Немцы, поняв, что удержать Варшаву уже не получится, начали отвод своих частей. 17 января 1945 года Варшава была освобождена от захватчиков.

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