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Самый маленький человек на планете умер в Непале в возрасте 27 лет

Его рост составлял 67,08 см

ТАСС, 17 января. Самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар - умер в Непале на 28-м году жизни. Об этом в пятницу сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Друзья Магара, отмечается в пресс-релизе, рассказывали, что в последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии. В четверг, 16 января, он был госпитализирован в местную больницу, где умер на следующий день.

Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг. В 2010 году его рост составлял 67,08 см, что сделало Магара самым маленьким человеком на планете, способным к передвижениям. Непалец был на 7 см выше филиппинца Джунри Балавинга, лишенного возможности стоять и двигаться из-за болезни. Впервые Магар был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году.

Теперь самым маленьким человеком на планете стал гражданин Колумбии Эдуард Ниньо Эрнандес, рост которого составляет 70,21 см.

Теги
НепалКолумбия
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